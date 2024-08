O que se sabe sobre o passe ferroviário? Governo apresenta novidades em “breve”

O primeiro-ministro anunciou, na Festa do Pontal, um pacote de mobilidade que incluirá a "criação" de um passe ferroviário nacional verde alargado a todos os comboios, com excepção do Alfa Pendular. Porém, a medida não é inédita. A proposta já estava parcialmente inscrita no orçamento actualmente em vigor, mas nunca foi executada: nem pelo actual executivo nem pelo anterior. O PÚBLICO fez algumas perguntas ao Governo, mas as respostas ainda são pouco concretas. Afinal, o que muda com o novo modelo?

O passe ferroviário nacional é uma medida nova?

Não. O passe ferroviário nacional foi criado por proposta do partido Livre, tendo integrado o Orçamento do Estado para 2023. Porém, nessa primeira versão, o passe ferroviário de 49 euros abrangia apenas as viagens dos comboios regionais. Um ano depois de a medida original ter sido apresentada e aprovada, o Livre propôs alargar o âmbito do passe a comboios urbanos, inter-regionais e intercidades. A proposta foi sendo alterada até chegar ao compromisso exigido pelo PS e acabou aprovada no Orçamento do Estado para 2024. De acordo com esta proposta, o alargamento do passe "é acompanhado do reforço do serviço ferroviário e do investimento na renovação e aquisição de material circulante", como, aliás, lembrou o deputado do Livre Jorge Pinto, numa publicação feita na rede social X.

Qual era o modelo de passe ferroviário em vigor?

Embora o alargamento tenha sido aprovado no anterior Orçamento do Estado, a sua aplicação nunca foi executada. Ou seja, neste momento, na prática, o passe continua a aplicar-se apenas aos comboios regionais.

Então o que muda?

Duas coisas: a sua abrangência e o custo. Embora não sejam para já conhecidos detalhes, o passe deverá ser alargado a todos os comboios e rotas, com excepção do Alfa Pendular. E isto já é mais um passo do que aquele dado pelo anterior executivo, que embora tivesse anunciado o alargamento a todos os comboios mantinha como excepção algumas rotas de comboios intercidades, tais como Lisboa-Porto, Lisboa-Faro ou Lisboa-Évora.

Quando entrará em vigor?

Numa resposta enviada ao PÚBLICO pelo gabinete do ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, o Governo responde apenas que "esta medida vai ser apresentada em pormenor em breve, no âmbito do pacote da mobilidade". A data para entrada em vigor não é clara, mas poderá depender da aprovação da lei orçamental.

Quanto custará?

Actualmente, o passe ferroviário nacional tem um custo mensal de 49 euros, mas o Governo anunciou que irá reduzir o preço para 20 euros.

Onde poderá ser adquirido?

Actualmente, para comprar o passe ferroviário basta dirigir-se às bilheteiras físicas da CP, sendo que está disponível a partir do dia 21 do mês anterior até ao dia 20 do mês pretendido. Ou seja, se quiser pedir este passe para o mês de Agosto ainda tem cinco dias para o fazer. Para poder ter este passe deve adquirir um cartão Cliente CP, que pode ser requerido nas bilheteiras com a apresentação dos seguintes documentos: um documento oficial de identificação (como cartão de cidadão ou carta de condução); uma fotografia actual (original) a cores do tipo passe; e o modelo de requisição do cartão CP, que tem um custo associado de seis euros.