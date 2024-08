Autarcas do PSD preocupados com crise “inaceitável” nas urgências no centro do país

Autarcas, deputados e dirigentes distritais do PSD dizem que a situação é igual ou pior à que se verificou nos últimos anos. Sobre se problemas estarão resolvidos no Verão de 2025, têm dúvidas.

Da “situação inaceitável” em Leiria, ao episódio “da maior violência” nas urgências das Caldas da Rainha, a crise nas urgências de ginecologia e obstetrícia que se vive em Portugal – principalmente no Centro e na região de Lisboa e Vale do Tejo – tem preocupado vários autarcas, dirigentes distritais e deputados do PSD contactados pelo PÚBLICO. Há quem fale de um problema de dimensão totalmente nova, em comparação com anos passados, e quem diga que a situação é semelhante ao que já se tem vivido em anos anteriores.