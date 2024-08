Mackay deu câmaras às crianças mergulhadas na pobreza no Reino Unido — e elas voltaram com estas imagens

O Reino Unido enfrenta uma crise de custo de vida que tem empurrado centenas de milhares de famílias para a pobreza. Números lançados recentemente pelo governo demonstram que, em 2024, 4,3 milhões de crianças vivem em situação de pobreza, com dificuldades no acesso a alimentação e a condições de habitação condignas.

Ciente da situação, que se agudizou de forma ainda mais dramática desde 2022, o ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia, Kirsty Mackay decidiu debruçar-se sobre o tema. The Magic Money Tree, que a fotógrafa escocesa desenvolveu entre 2022 e 2023 em processo colaborativo com comunidades desfavorecidas das regiões de Black Country, South Shields e Bristol, é o projecto que procura financiamento através da plataforma Kickstarter para, através da editora britânica Bluecoat Press, poder materializar-se em formato de livro.

“Fotografei o que encontrei nessas zonas e colaborei com pessoas que conheci”, contou ao Guardian, em Março deste ano, dias antes da inauguração da exposição do trabalho, no New Art Gallery Walsall, que terminou a 15 de Julho. “Desenvolvi workshops de fotografia destinados a crianças e jovens, a quem distribuí câmaras fotográficas analógicas compactas.”

O projecto é, assim, composto por fotografias de Mackay e pelas que foram feitas pelas crianças e jovens dos workshops. "As minhas fotografias contam a história da crise do custo de vida [no Reino Unido] e as dos participantes nas formações acrescentam outras camadas, outra energia", observa a fotógrafa, num vídeo publicado no site da New Art Gallery Walsall. "Especialmente as fotografias tiradas pelas crianças, que fazem o pino e saltam… As fotografias delas dão um tipo de cor e vida diferente ao projecto. As minhas fotografias são mais sérias."

O título do trabalho tem origem numa citação da ex-primeira-ministra Theresa May, que durante uma emissão do programa BBC Question Time disse que "não existe uma árvore de dinheiro mágica que nos dá todo o dinheiro que queremos". A revista Time escreveu, em Junho, que em resultado de decisões dos governos conservadores dos últimos 14 anos, “a pobreza se agudizou” no Reino Unido. Assim, The Magic Money Tree "tem como objectivo questionar até que ponto a pobreza não é uma escolha política", declara Mackay, que cresceu também num bairro desfavorecido.

O projecto de Mckay é plural, inclui muitas vozes – e todas apelam à consciencialização para a pobreza e para a necessidade de uma mudança de percepção e, sobretudo, de acção política. "Não desejo retratar estas pessoas como vítimas. A pobreza é um fenómeno estrutural, não uma situação pessoal”, afirma. "Sei, graças às experiências que tive no passado, que existem muitas pessoas que não conhecem alguém que dependa de apoios sociais para sobreviver ou alguém que viva em condição de sem-abrigo; há pessoas que não sentem quaisquer dificuldades financeiras nas suas vidas.” Para essas, “é fácil desconhecer o que se está a passar". O projecto estará em exposição a partir de 15 de Outubro na segunda edição do