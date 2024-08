“Num momento crucial para a estabilidade global”, Starmer envia chefe da diplomacia a Israel

Depois de uma conversa com o Presidente iraniano, um comunicado conjunto com Alemanha, França e Itália, o primeiro-ministro britânico envida esforços para baixar a temperatura no Médio Oriente.

O Reino Unido pede aos seus parceiros no Médio Oriente que “escolham a paz”. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico não confirmou à Sky News se o ministro David Lammy vai mesmo a Israel, como referiu uma fonte ao canal de televisão, mas o chefe da diplomacia britânica afirmou, em comunicado, que neste “momento crucial para a estabilidade global”, cada minuto conta para “definir o futuro do Médio Oriente”.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o seu Governo estão muito activos tentando encontrar uma solução diplomática que evite uma escalada do conflito israelo-palestiniano a todo o Médio Oriente, numa altura em que o Irão prepara uma resposta ao atentado que matou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, a 31 de Julho.

Garantindo que o “Reino Unido continuará a usar todos os meios diplomáticos para conseguir um cessar-fogo” em Gaza, David Lammy, disse que “as próximas horas ou dias” são importantíssimos para encontrar uma solução negociada que evite a escalada do conflito através de um cessar-fogo em Gaza.

“Como o Reino Unido deixou claro no Conselho de Segurança das Nações Unidas esta semana, a situação em Gaza é devastadora”, continuou o ministro no comunicado. “O ataque à escola de Al-Tabai’een demonstrou que os palestinianos em Gaza não têm um sítio seguro para onde se virar.” Por isso, “estas conversações constituem uma oportunidade para garantir um cessar-fogo imediato que proteja os civis em Gaza, assegure a libertação dos reféns ainda cruelmente detidos pelo Hamas e restabeleça a estabilidade num momento perigoso para a região.”

Na segunda-feira, dia em que o Reino Unido emitiu um comunicado conjunto com a Alemanha, França e Itália a sublinhar a necessidade urgente (“não há tempo a perder”) de se acordar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, e já depois de ter conversado com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Starmer falou ao telefone com o novo Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, durante 30 minutos, para tentar evitar que o Irão ataque Israel e a situação fique descontrolada.

Pezeshkian, que assumiu o cargo no final de Julho e ainda está à espera que o Parlamento iraniano aprove a lista de nomes do seu Governo, defendeu “o direito” do seu país a responder ao atentado. O Presidente iraniano questionou o silêncio “irresponsável” do Ocidente perante o “crime desumano e sem precedentes” que Israel está a cometer em Gaza e os ataques contra outros países do Médio Oriente. O comunicado conjunto de segunda-feira reiterava o apoio a Israel contra as ameaças iranianas.

O chefe da diplomacia britânica deverá encontrar-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e com o seu homólogo, Israel Katz. A seu lado, terá a chefe da diplomacia francesa, Stéphane Séjourné, de acordo com a notícia avançada pela Sky News.