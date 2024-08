Birmânia: falha o segundo leilão para vender a casa da Nobel da Paz actualmente na prisão

A junta militar da Birmânia pôs termo à segunda tentativa de venda da emblemática casa de Rangum onde a Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi passou 15 anos em prisão domiciliária, depois de ninguém ter participado no leilão.

Um porta-voz da junta confirmou o fracasso do processo, que tem origem num litígio judicial entre Suu Kyi e o seu irmão mais velho, Aung San Oo, residente nos Estados Unidos, que desde 2000 trava nos tribunais uma batalha para vender a casa e ficar com uma parte do dinheiro.

Após o fracasso de um primeiro leilão, em Março, o tribunal reduziu o montante inicial de licitação da mansão de Rangum, à beira de um lago, para 300 mil milhões de kiats (cerca de 130 milhões de euros), o que é, de qualquer modo, superior ao preço de mercado, informa o site Eleven Myanmar.

A mansão é um símbolo político na Birmânia e muitos líderes internacionais, incluindo o antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visitaram-na para apoiar Suu Kyi face às perseguições do regime militar.

Aung San Suu Kyi recuperou a liberdade e conquistou o poder em eleições, mas está presa desde o golpe de Estado levado a cabo pelos militares em Fevereiro de 2021.

“Alguém está disposto a licitar?”, perguntou três vezes a funcionária do tribunal junto ao portão da casa, antes de dar por concluído o leilão sem que surgisse algum comprador disposto a adquirir a propriedade, de três andares, ao preço exorbitante a que foi posta à venda.

A pedido do irmão de Aung San Suu Kyi, em Janeiro, a junta militar autorizou que fosse posta à venda a mansão que um dia pertenceu a Aung San, o pai da Birmânia moderna, assassinado em 1947, seis meses de ter conseguido o objectivo da sua vida, a independência da Birmânia do Império Britânico.

Em Junho, o tribunal autorizou a abertura de um segundo leilão para tentar vender a mansão com uma redução de 15 milhões de kiats no valor base de licitação (6430 euros), muito pouco em relação ao preço altíssimo em que a propriedade, com um terreno de 7700 metros quadrados, foi posta à venda.

Suu Kyi viveu na casa desde que em 1988 voltou à Birmânia e deixou o marido e dois filhos no Reino Unido para cuidar da sua mãe doente. A sua adesão ao movimento que advogava pelo regresso da democracia a um país dominado pelos militares valeu-lhe 15 anos de reclusão domiciliária na casa.

A junta militar chegou a anunciar um indulto em Agosto do ano passado para a Nobel da Paz, que levaria à libertação da política de 78 anos e de mais sete mil presos políticos, no entanto, o mesmo não se concretizou.

Em Abril, os militares anunciaram que a Nobel da Paz e o ex-Presidente da Birmânia, Win Myint (no acordo para o regresso da democracia, a ditadura militar sempre impôs que Suu Kyi não pudesse ser chefe de governo), fossem transferidos da prisão ondem cumpriam pena para uma outra por causa de uma onda de calor. Segundo o porta-voz da junta, o major-general Zaw Min Tun, os dois estariam entre alguns presos transferidos por causa da idade: Suu Kyi tem 78 anos, Win Myint, 72.