Verão tranquilo em família? Sim, é possível

O verão, sendo para muitos a melhor altura do ano, é uma época ótima para tempo de qualidade em família. Nada como aproveitar estes meses para programar todas as atividades que não são possíveis ao longo do ano, seja pela agenda escolar, seja pelo horário de trabalho dos pais.

No entanto, apesar de ser uma altura muito feliz, sabemos que está associada a algum stress relacionado com a segurança, rotinas e qualidade das férias das crianças. Porque o objetivo é que toda a família possa relaxar, aqui ficam algumas dicas para um verão em tranquilidade:

Preparar a proteção solar adequada

No verão, mesmo que não seja na praia, a concentração de raios UV é muito superior. A exposição solar acaba por ser também muito maior, seja direta ou indireta. Assim, é importante escolher o protetor solar mais adequado para cada idade (nas crianças mais pequenas deve optar sempre por protetor mineral). Aplicar a proteção solar de duas em duas horas e não esquecer os óculos de sol e os chapéus.

Hidratação

No verão, com o aumento das temperaturas há maior perda de água por evaporação. Não esquecer de ter sempre água facilmente disponível para oferecer mais vezes à criança. A escolha da fruta mais rica em água pode também ser importante, sendo uma fonte de hidratação importante.

Segurança nas atividades aquáticas

A primeira e mais importante medida de segurança na água é a supervisão. A supervisão deve ser constante e se em algum momento precisar de se ausentar ou de se distrair, deve deixar sempre um elemento da família a supervisionar. O ideal é que, sempre que possível, invista em ensinar as crianças a nadar. As crianças devem iniciar a natação e adaptação ao meio aquático o mais precocemente possível, havendo inclusivamente cursos de sobrevivência na água ótimos para as crianças. Por fim, não esquecer os coletes flutuadores.

Cuidados com as picadas de inseto

É importante prevenir as picadas de inseto com o uso de repelentes e roupas adequadas a cada local. Os repelentes devem sempre passar por recomendação médica já que os constituintes mais eficazes variam em função da idade. Se picado, importa identificar as picadas e iniciar o tratamento adequado para evitar complicações.

Alimentação saudável

Sabemos que a rotina em férias é praticamente inexistente. Ainda assim, hoje em dia já é possível manter uma alimentação o mais regrada e saudável possível, tanto para as crianças como para o resto da família, mesmo fora de casa. As marmitas de praia são uma ótima opção para manter lanches saudáveis.

Consulta do viajante

Se for viajar para fora do país, em particular para fora da Europa, a consulta do viajante tem uma importância fundamental, tanto no que diz respeito à prevenção (com a administração das vacinas adequadas ao destino), como na escolha de repelentes, informação sobre cuidados médicos locais, etc.. E não se esqueça: quando viajar leve sempre o contacto do seu pediatra de referência ou um contacto médico no caso de haver alguma situação urgente. Na esmagadora maioria dos casos estas situações podem ser orientadas à distância, por teleconsulta.

Kit de primeiros socorros

É importantíssimo fazer uma consulta "pré-férias" com o seu pediatra para que possam falar sobre o destino e, assim, possam construir o kit de primeiros socorros adequado ao destino e à(s) criança(s) que irão viajar.

Com estas sete dicas poderá viajar com os seus filhos em segurança, na maior tranquilidade possível. Boas férias!

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990