Alguns deram as boas-vindas o aparecimento do desodorizante de corpo inteiro, mas muitos são cautelosos, dada a história dos produtos de higiene feminina de que não precisamos.

Quando os desodorizantes de corpo inteiro começaram a multiplicar-se nas prateleiras das farmácias e nos anúncios do Instagram no ano passado, a resposta online foi um coro de olhares de lado. "O que são estes anúncios de desodorizantes para todo o corpo? As pessoas não se estão a lavar???", tweetou um podcaster de Filadélfia. "Tenho de saber o que estão a fazer para cheirarem tão mal?", perguntou outro utilizador do X.