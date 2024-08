Maria Tolentino, directora da Too Good To Go Portugal, admira Rosa Mota, Joana Vasconcelos e Salvador Mendes de Almeida, por serem “exemplos de resiliência e dedicação”.

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma e porquê?

Actualmente, o LinkedIn – para networking, partilhar notícias da Too Good To Go e para me manter actualizada relativamente à indústria. Já desisti de várias redes sociais – gosto de instalar e experimentar, mas não há tempo para manter todas.