Protestos antiturismo espalham-se pela Europa: “Falta política e limites”

Os residentes das cidades visitadas queixam-se do descontrolo do sector, que os afasta dos centros urbanos e piora a qualidade de vida.

Depois de uma paragem drástica durante a pandemia de covid-19, o sector do turismo recuperou, há um novo fulgor para viajar e formas baratas de o fazer. Mas nas cidades de destino há residentes afastados dos centros urbanos, rendas a aumentar e suportar o custo de vida é um desafio cada vez maior. A onda de protestos contra o turismo excessivo tem-se intensificado e já chegou a Portugal. “Falta política, falta gestão territorial, faltam limites”, resume José Alberto Rio Fernandes, investigador do CEGOT (Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território). Só assim as cidades e o turismo vão conseguir “entender-se” — é uma “obrigação”, não há forma de lhe escapar, defende.