Vitória SC acelera sem mácula para o play-off da Liga Conferência

A eliminatória já estava praticamente sentenciada desde o jogo da primeira mão, na Suíça, onde o Vitória SC se impôs ao Zurique por 0-3. Em Guimarães, os vimaranenses limitaram-se nesta quinta-feira a confirmar a superioridade sobre o actual líder da Liga helvética (2-0) e garantiram uma vaga no play-off da Liga Conferência.

Com quatro alterações face ao encontro da primeira mão, o Vitória SC apresentou o mesmo índice de organização que tem evidenciado desde que Rui Borges assumiu o comando da equipa. Sem consentir espaços a um Zurique que se dispôs em 4-4-2, coleccionou as melhores oportunidades do primeiro tempo, a primeira perto do quarto de hora, com uma transição ofensiva que só não foi perfeita porque a finalização de João Mendes, já no centro da área, ficou aquém do exigido.

Aos 35’, foi outro esquerdino a desperdiçar uma ocasião soberana:Ricardo Mangas surgiu isolado mas demorou demasiado a tomar a decisão e viu o remate ser interceptado. E dois minutos mais tarde foi Nuno Santos a atirar de forma espontânea, sem preparação, vendo a bola sair rente ao poste esquerdo.

O intervalo chegava sem golos, mas com claro ascendente vimaranense. Até que, aos 58’, uma jogada de insistência terminou com assistência de recurso de Tiago Silva e remate perfeito de Manuel Silva, em arco, que ainda resvalou no poste antes de se traduzir no 1-0.

Fazia-se justiça, que ganhou autoridade redobrada aos 70’, quando Telmo Arcanjo, acabado de entrar para o lugar de Kaio César - e depois de grande lance individual de Jesus Ramírez -, assinou o segundo golo.

Estava confirmado o triunfo e o encontro marcado com os bósnios do Zrinjski Mostar, no play-off da prova, dentro de uma semana.