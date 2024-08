Sp. Braga passa em Genebra e enfrenta Rapid Viena

Os austríacos do Rapid Viena são o derradeiro obstáculo do Sp. Braga na sua demanda pela Liga Europa. Os minhotos confirmaram esta quinta-feira um lugar nos play-off, após eliminarem os suíços do Servette, em Genebra, por 2-1, na segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à prova. Um resultado bem melhor do que a exibição nos dois encontros.

Em partida de estreia, o novo técnico Carlos Carvalhal promoveu duas novidades face ao “onze” bracarense da primeira mão. Vítor Carvalho e El Ouazzani entraram para os lugares de Roger (que logo aos 17’ substituiria o lesionado João Moutinho) e Roberto Fernandéz, com o treinador a ser feliz com a aposta no avançado franco-marroquino.

Tal como na primeira mão, há uma semana, em Braga, que acabou com um nulo no marcador, foram os suíços quem assumiram as principais despesas ofensivas nos instantes iniciais, faltando a qualidade técnica para uma melhor definição. Os lançamentos em profundidade para as costas dos defesas centrais bracarenses ou à procura das alas para cruzamentos não foram excessivamente complicados de anular.

Mais uma vez bastante organizado, o Servette – recentemente goleado pelo Basileia (6-0), para o campeonato helvético – investiu em reforçadas cautelas defensivas, que começavam desde logo numa pressão muito alta. Ficavam dificultadas as saídas dos minhotos, que preferiam apostar na expectativa do que em imprimir uma maior intensidade à partida ou num futebol mais apoiado.

A primeira oportunidade dos portugueses surgiu aos 31’, na melhor jogada da equipa, que não tinha conseguido até então ligar os sectores. Mas acabou por ser nos instantes finais da primeira parte que o “arsenalistas” chegaram à vantagem, que pouco justificavam até então.

Na jogada, iniciada na área bracarense, Bruma tocou para Ricardo Horta, com este a solicitar Víctor Gómez que cruzou rasteiro para Ouazzani – que reforçou esta temporada a equipa – a empurrar para as redes. Estava apontado o primeiro golo da eliminatória.

Inconformado, o Servette carregou mais na segunda metade e quase chegou ao empate, aos 52’, mas Crivelli falhou o alvo, talvez na mais flagrante oportunidade dos suíços.

Do outro lado, a eficácia bracarense voltou a fazer a diferença, em outra jogada colectiva, mais uma vez com Ricardo Horta e Bruma. O antigo extremo do Sporting lançou Vítor Carvalho que picou a bola perante a saída do guarda-redes para um golo simples de Roberto Fernandéz.

Já nos descontos da partida, um erro defensivo do Braga permitiu o golo de honra ao Servette, o primeiro sofrido pelos minhotos esta temporada. Mas foi tarde para os suíços. Estreia feliz de Carlos Carvalhal nesta terceira passagem pelo clube da sua cidade natal.