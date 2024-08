FC Porto: Evanilson próximo de rumar ao Bournemouth

O FC Porto e o Bournemouth estão perto de concluir o negócio da transferência de Evanilson. O avançado brasileiro, de 24 anos, era um dos alvos do clube inglês para este mercado de Verão e deverá deixar os "dragões", que garantem um encaixe financeiro significativo.

De acordo com os valores adiantados pela imprensa desportiva, o FC Porto encaixará com esta venda 37 milhões de euros no imediato, aos quais acrescem outros 10 milhões a liquidar em função de objectivos.

Evanilson, que fez 25 golos em 42 jogos pelos "azuis e brancos" em 2023-24, deixa assim a Liga portuguesa quatro anos depois de ter chegado, oriundo do Fluminense (na altura a troco de 8,8 milhões de euros). Na presente temporada, a participação na Copa América atrasou a chegada ao Dragão e o treinador, Vítor Bruno, tem vindo a apostar em Namaso na frente de ataque.

Num momento de fragilidade financeira, o FC Porto prepara-se assim para assegurar uma verba importante, mas terão provavelmente de ir também ao mercado para colmatar a lacuna que se abre no sector ofensivo, já que, para a posição nove, para além de Namaso só contam com Toni Martínez e Fran Navarro.