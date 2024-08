Patrícia Sampaio: “Gostava que percebessem a mais-valia que somos”

Patrícia Sampaio trouxe a medalha olímpica de judo, na categoria de -78 kg. Conta como se preparou, a “leveza” com que chegou a Paris, que condições tinham a Vila Olímpica e o que espera do seu país.

Os Jogos Olímpicos terminaram e Portugal teve a melhor participação de sempre. Iúri Leitão conseguiu uma medalha de prata e uma de ouro, esta última com Rui Oliveira, no ciclismo de pista, Pedro Pichardo atingiu a prata no triplo salto e, claro, Patrícia Sampaio estreou o “medalheiro” com a medalha de bronze no judo, categoria de -78kg.