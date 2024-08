Tânia Dinis, a respigadora das mulheres invisíveis

Como sempre, a realizadora Tânia Dinis mergulhou em vários arquivos para deles extrair o seu mais recente trabalho, a curta-metragem Tão Pequeninas, Tinham o Ar de Serem Já Crescidas. Um deles é o da televisão pública: a dada altura, surgem no ecrã imagens da RTP, ainda a preto e branco, em que é entrevistada Maria Angélica Teixeira da Costa, mulher que no início dos anos 1970 desempenhou um papel absolutamente determinante na organização sindical das empregadas domésticas em Portugal. “Um dia estávamos na sede do sindicato e apareceu uma colega nossa com um ar muito satisfeito”, conta Maria Angélica no vídeo. “Dizia-nos assim: ‘Hoje venho tão contente! É que jantei bem. Hoje comi um bife!’”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt