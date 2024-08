Sexta na TV: Duas mulheres, Priscilla e Furiosa

A sexta-feira traz ainda Rick and Morty: The Anime, A Viagem de Papa Francisco, How to Hire a Hitman e A Volta ao Mundo em 80 Dias.

CINEMA

Priscilla

TVCine Top, 21h30

Estreia. Com realização de Sofia Coppola, este é um drama biográfico sobre a tempestuosa relação de Elvis Presley (1935-1977) e Priscilla Beaulieu (n.1945, Nova Iorque), desde o momento em que se conheceram até à morte dele. O argumento tem por base o livro Elvis e Eu, escrito em 1985 por Priscilla e Sandra Harmon que deu origem à minissérie homónima de 1988. Tal como a minissérie e o livro, o filme segue o ponto de vista de Priscilla após conhecer o cantor na Alemanha Ocidental, ela com apenas 14 anos, ele com mais dez e já uma superestrela da música. Acompanhamos as dificuldades vividas durante todos os anos de relacionamento, com Elvis a revelar uma faceta mais sombria, instável e abusiva, até à separação final em 1972 (o divórcio oficial ocorreu um ano depois), cinco anos antes de Elvis morrer, com apenas 42 anos. Datado de 2023, conta outro lado da história de Elvis um ano após o biopic Elvis, de Baz Luhrmann.

Duas Mulheres, Um Encontro

RTP2, 22h54

Generosa, íntegra e bem-intencionada, Claire é uma mãe solteira de 49 anos que dedicou toda a vida ao filho e à profissão de parteira. Na mesma altura em que se debate com o possível encerramento da maternidade onde sempre trabalhou, depara-se com o súbito reaparecimento de Béatrice, a ex-namorada do seu falecido pai, de quem não tinha notícias há quase 40 anos. Ao contrário dela, Béatrice é exuberante, superficial e autocentrada. Este encontro vem causar algum desequilíbrio à vida de Claire, que nunca lhe perdoou o facto de ter levado o pai ao suicídio. Mesmo que a princípio o relacionamento entre elas se revele difícil, aos poucos vão criando laços e, apesar das diferenças óbvias, ambas sabem que têm muito a aprender uma com a outra… Escrito e realizado por Martin Provost, um filme drama protagonizado por duas das mais importantes actrizes francesas: as Catherines Deneuve e Frot.

Furiosa, Uma Saga Mad Max

Max, streaming

Chega à Max a prequela deste ano de Mad Max: Estrada da Fúria, centrada em Furiosa, a personagem que Charlize Theron fazia no filme de 2015. Agora é Anya Taylor-Joy quem lhe dá vida em mais uma história pós-apocalíptica de George Miller. SÉRIE

SÉRIE

Rick and Morty: The Anime

Max, streaming

Estreia. Rick and Morty, a série animada criada por Justin Roiland e Dan Harmon em 2013, ganha agora uma versão anime com histórias diferentes das aventuras de Rick Sanchez, cientista louco e samurai, e Morty Smith, o seu neto de 14 anos, bem como a irmã Summer, de 17 anos. Foi desenvolvida por Takashi Sano. As vozes são do elenco que dobra a série originais para japonês, não tendo qualquer um dos actores americanos.

DOCUMENTÁRIOS

A Viagem de Papa Francisco

TVCine Edition, 22h

Jorge Mario Bergoglio, nascido na Argentina dia 17 de Dezembro de 1936, foi eleito Papa em 13 de Março de 2013, no segundo dia do conclave. Inspirado pelo facto de duas das suas viagens – a primeira, ainda em 2013, aos refugiados que desembarcam na ilha de Lampedusa (Itália); a segunda, em 2021, ao Médio Oriente – coincidirem com os itinerários dos filmes Fogo no Mar e Nocturno, o multipremiado cineasta italiano Gianfranco Rosi usa imagens dos arquivos do Vaticano e com elas faz um tributo a um dos mais consensuais líderes da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, dá-nos uma visão do actual estado do mundo. Marca a estreia do ciclo Tripla Documentários: Em Viagem, que ocupará as sextas do TVCine Edition até ao final do mês.

How to Hire a Hitman

SIC Radical, 23h15

Yinka Bokinni é radialista e fã das histórias de true crime tão em voga nos dias que correm. Nesta série documental de dois episódios do Channel 4 estreada em 2022, a britânica tenta investigar a parte da dark web em que, supostamente, dá para contratar assassinos profissionais para matarem alguém. Dá mesmo para o fazer? Dará para salvar alguém com a cabeça a prémio? São estas algumas das respostas a que ela tenta responder.

INFANTIL

A Volta ao Mundo em 80 Dias (VP)

SIC K, 20h53

Nesta versão em animação 3D do clássico de Júlio Verne editado em 1872, Phileas Fogg é um sagui que é convencido por uma rã gananciosa a dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Um filme de Samuel Tourneux.