As jornadas interiores do primeiro dia de Paredes de Coura

Primeiras impressões do dia de arranque da edição 2024 do festival, que prossegue até sábado.

Sem percalços meteorológicos e com um recinto bastante composto para um dia de semana, o tiro de partida da edição 2024 do Paredes de Coura, esta quarta-feira, 14 de Agosto, fez-se com a sessão de meditação falhada de André 3000, a neo-soul empática de Sampha e a igreja rap-gospel de Killer Mike. O festival decorre até sábado com nomes como Sleater-Kinney, Idols, Cat Power ou Slowdive.

Glass Beams

Guitarra e sintetizadores serpenteantes a apelar à hipnose e à ginga, numa fusão a quente entre surf rock, música indiana e rock da Anatólia (Led Zeppelin e Altın Gün estão a passar por aqui). Escondidos por trás de máscaras diamantíferas, o trio australiano faz música sem rasgo, que parece resumir-se a uma única longa canção em loop. Mas foi bem-sucedido ao espalhar vibrações shanti por um recinto já muito concorrido ao final da tarde – boa parte do público respondeu com menear de anca, mãozinha a ziguezaguear no ar a tentar qualquer coisa parecida com dança do ventre e o expectável charro para sublimar as good vibes.

André 3000

André 3000 já não é a figura garrida e exuberante dos Outkast. Deixou de lado o hip-hop, viragem anunciada com o lançamento de New Blue Sun – álbum de ambient/ jazz/ new age dominado pelo seu novo amor descoberto em Los Angeles, as flautas – e confirmada em Paredes de Coura. André, xamã de um concerto-meditação improvisado, André, encantador de pássaros num palco transformado numa floresta por vezes encantada, outras vezes assombrada, soube a pouco. O músico (que não permitiu a captação de fotos) tentou emular a trip de ayahuasca que fez parte do seu processo terapêutico pós-Outkast, e na cabeça dele talvez tenha resultado. Para nós, e para boa parte do público de Coura, foi uma tentativa falhada de ser algo entre Laraaji, Jon Hassell e Alice Coltrane. Teria encaixado melhor num daqueles retiros espirituais chiques nos arredores de Los Angeles, onde os ricos vão experimentar psicadélicos para tentar encontrar o sentido da vida.

800 Gondomar

A banda de Rio Tinto foi a chapada de que o povo precisava para acordar do concerto de André 3000. Às vezes, basta uma guitarra, um baixo e uma bateria a rosnarem no sítio certo – e a cartilha do garage punk bem estudada – para fazer música galvanizante. A essência do Paredes de Coura veio à tona: mosh, crowd surfing, descarga de energia. Smells like teen spirit, mas com problemas de adulto: a crise da habitação e a precariedade sempre ao virar da esquina, como cantam em Rio Tinto. “Eu não sei mas ouvi dizer/ que aqui já não dá para viver/ eu não sei mas ouvi falar/ que eu vou ter de me mudar.”

Sampha

Sampha Lahai Sisay está longe de ser uma das vozes mais entusiasmantes do território confluente entre a neo-soul, a electrónica e o R&B, mas o concerto em Paredes de Coura foi uma boa surpresa (também aqui as fotos não foram autorizadas). Acompanhado por uma banda bem oleada, ao vivo a música do londrino ganha uma dimensão mais dramática e uma robustez orquestral que finta o aborrecimento que é o último disco, Lahai. Interioridade e transformação, crises existenciais e gestão de emoções filtradas por uma voz celestial e empática, capaz de criar momentos de comunhão com o público, coisa que André 3000 gostaria de ter conseguido. Drenar impurezas em Paredes de Coura funciona melhor quando se implica o corpo e se interpela à dança.​

Killer Mike

Uma imagem do horizonte de Atlanta com as placas das ruas Martin Luther King Jr. e Hamilton E. Holmes (médico ortopedista, um dos primeiros estudantes afro-americanos admitidos na Universidade da Geórgia). É este o pano de fundo que o rapper Killer Mike, cabeça de cartaz deste primeiro dia do festival, escolheu para narrar um retrato da América negra. Do racismo quotidiano à violência policial, das gravidezes adolescentes ao abismo das drogas. Há dores e conquistas, há histórias pessoais e traumas geracionais, há fé no rap, no amor e na marijuana, há black pride & black power. Killer Mike trouxe sobretudo as canções do mais recente disco, Michael, para montar em Coura uma igreja rap-gospel. "Nada como a música para libertar e alimentar a alma" – e este reverendo não valeria metade sem o coro que o acompanhou, com cinco vozes a roçar a perfeição.