Os problemas do SNS exigem soluções estruturais

Fala-se muito em “pactos de regime”, embora as ações raramente acompanhem as palavras. Precisamos de um sobressalto cívico que conduza as forças partidárias a um consenso sólido para o SNS.

As urgências de ginecologia e obstetrícia de diferentes hospitais portugueses encerraram nos verões de 2022, 2023 e, mais uma vez, em 2024, um problema que continua a agudizar-se em diferentes pontos do nosso país. O que começou por ser uma situação pontual transformou-se, para nosso espanto e inquietação, numa perigosa rotina com enorme impacto no acesso da população a cuidados de saúde primários e urgentes.