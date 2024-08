A esquerda, o centro, a direita e os idiotas úteis

Para Macron, dar a mão à NFP agora é o mesmo que admitir que está errado e que as suas políticas não funcionam. E será ainda pior se as coisas correrem bem à NFP. Contudo, qual é a alternativa?

Lyndon B. Johnson (L.B.J.), o 36.º Presidente norte-americano, disse em certa ocasião a um membro do seu gabinete: “Se conseguires convencer o homem branco mais pobre de que ele é melhor do que o melhor homem negro, nem se vai aperceber de que o estás a roubar. Raios, dá-lhe alguém para ele desprezar e esvaziará os bolsos para ti." A expressão carrega credibilidade porque L.B.J. tinha feito parte do Solid South, um bloco do Partido Democrata essencial na implementação do segregacionismo e das leis de Jim Crow. Paradoxalmente, foi também L.B.J. que colocou a pedra final no realinhamento político do Partido Democrata a favor dos direitos civis, empurrando o Sul para os braços do Partido Republicano.