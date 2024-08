Ensino superior: 50 anos depois (1974-2024)

As universidades aumentaram o número de alunos, embora o entusiasmo pelo ensino tenha diminuído (de 2020 a 2023), com menos alunos interessados pelas aulas (abandono no ensino superior). Pode-se argumentar que o período da covid-19 desmotivou os estudantes (veja-se a diminuição de alunos nas aulas, 2023-2024 na Faculdade de Ciências).

A saúde mental perturbou os jovens, com ansiedades e depressões, e também com aprendizagens perdidas. Os jovens querem ter o controlo sobre as suas vidas e sobre a educação, mas falta-lhes a motivação, embora se sentam como trabalhadores submissos, que aceitam as desigualdades e injustiças com grande naturalidade. A educação referente ao ensino superior tem sofrido muitas alterações (há pouca escolha). O sistema educacional enfrentou no ano lectivo passado poucas escolhas ou controle sobre a sua vida, e por isso os alunos se sentem desmotivados. Há que criar agentes de mudança, saudáveis, e com garra para a inovação. E, a intervenção deve ser não só dos estudantes, mas também dos professores. As universidades devem renovar-se e atrair novos estudantes a participar activamente nas aprendizagens e nas associações de estudantes, discutindo com os reitores e directores as suas sugestões de mudanças.

A procura de novos cursos (úteis para as empresas) devem ser discutidos de molde a torná-los mais interventores na sociedade. Os jovens atravessam o desejo de ter mais controlo sobre a educação e a realização pessoal, avançando com mais ajudas. A intervenção dos estudantes deve-se alargar à construção de livros para todas as disciplinas, pois essa é uma necessidade para aumentar a participação e a discussão dos estudantes. E o maior controlo sobre a educação deve preocupar-nos com a falta de empregos.

Helder Coelho, Lisboa

Férias dos portugueses

Em tempo de férias, as pessoas planejam um destino onde possam passar relaxadas e sem o stress dos outros dias. Portugal é dos países preferidos para passar férias. A indústria do turismo é a maior fonte de receitas para o nosso país. No entanto, uma parte considerável dos portugueses escolhe passar férias lá fora. Mesmo desejando conhecer outros destinos, que será difícil em tão pouco tempo, será que já apreciaram todo o encanto e beleza que existem em Portugal?

Jorge Almeida, Gandra

De que está à espera Luís Montenegro?

Nicolás Maduro continua com a violência na Venezuela, não respeita os direitos humanos e continua a não reconhecer a fraude que montou para vencer as eleições. Noutro local do mundo dito civilizado, Netanyahu continua a matar na Faixa de Gaza, em escolas e hospitais, e nas prisões israelitas para onde trouxe, desde a referida Faixa de Gaza, habitantes dessa zona que supostamente, segundo Israel, eram elementos do Hamas. Apesar de tudo isto, Luís Montenegro não reconheceu ainda o Estado da Palestina nem, como sucedeu no passado durante o último governo PS, reconheceu a vitória do líder da oposição venezuelana, Edmundo González. De que está à espera Luís Montenegro? Tem medo de quê?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Conglomerados empresariais e políticos

Para quem não sabe a Mota-Engil é um conglomerado português, líder nos sectores da construção civil, obras públicas, operações portuárias, águas, etc. Paulo Portas e Seixas da Costa são, actualmente – para além de outras actividades que eventualmente exerçam -, comentadores políticos em canais televisivos – não me ocorre em qual ou quais. Tomei conhecimento que há anos, Paulo Portas (P.P.) promoveu negócios da Mota-Engil na América Latina (e não sei em que mais países) e Seixas da Costa (S.C.) como embaixador da Unesco possibilitou a barragem do Tua (e não sei que mais) que a Mota-Engil construiu por 400 milhões de euros. Até aqui tudo bem. Mas por que razão, estas duas personagens que mencionei são agora – pelo que me dizem -, vogais do conselho de administração da empresa? Não seria natural que seguissem outras vias profissionais de acordo com a sua área de estudos? Mas não. Hoje ocupam cargos na Mota-Engil, cargos esses muito bem remunerados. Não entendo porque a Mota-Engil é tão generosa e gratificante para com os ex-governantes. Ou entendo? Já não sei. Provavelmente P.P. e S.C. são muito versáteis e altamente competentes.

António Cândido Miguéis, Vila Real