Autarquias que comprometem desenvolvimento social

Os problemas públicos de domínio social são tendencialmente objeto de maior responsabilização do poder local. Isto acontece porque a evolução das necessidades e dos riscos sociais é, cada vez mais, perspetivada de acordo com as especificidades sociais e territoriais, tornando as autarquias locais o principal ator no desenvolvimento de políticas e programas sociais. A maior atuação por parte das autarquias locais beneficia da proximidade que os cidadãos têm do poder local, potenciando a eficiência e a participação das pessoas, criando respostas adequadas a cada realidade local. Na sociedade portuguesa, esta inclinação é concretizada pela descentralização de competências nas áreas da educação, habitação, saúde e ação social.

