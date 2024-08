Secretismo de Pinto Luz lança dúvidas sobre a modernização da linha do Vouga

Presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis afirmou ter “indicação do ministro para não revelar o que foi discutido” numa reunião com autarcas da região.

Uma reunião de câmara em que o presidente de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, comunicou aos vereadores que tinha tido uma reunião com o ministro Miguel Pinto Luz e que este lhe tinha pedido segredo sobre o que tinha sido discutido para a linha do Vouga, levantou dúvidas sobre as intenções do Governo para aquela via-férrea.