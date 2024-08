Praias de Esposende com cadeiras de rodas anfíbias

Em Cepães, Suave Mar, Ofir e Apúlia as pessoas com mobilidade reduzida já podem “ter acesso à praia e ao banho no mar”.

Em Esposende, este Verão conta com praias mais acessíveis para cidadãos com incapacidades motoras. A autarquia anunciou que as praias de Cepães, Suave Mar, Ofir e Apúlia já estão "dotadas de cadeiras de rodas anfíbias", "possibilitando que as pessoas com incapacidade possam ter acesso à praia e ao banho no mar".

O equipamento, disponível em várias praias de Portugal, inclui flutuadores e rodas largas, permitindo, sublinham, "uma flutuação adequada dentro de água", sendo que também "não se afunda na areia".

A estreia destas cadeiras anfíbias está integrada no projecto da Estação Náutica de Esposende e nos planos de Turismo Acessível, "onde a acessibilidade e a inclusão são factores chave".

Segundo a nota da autarquia, um dos pilares do projecto é "sensibilizar a rede de parceiros e actores da náutica" para que integrem oferta de"serviços, infra-estruturas e equipamentos que permitam a prática de modalidades adaptadas", melhorando a recepção aos "visitantes com necessidades específicas".

A autarquia comunica também que "continua a proceder à requalificação de passadiços em diversos pontos do concelho", com a "substituição integral do piso das estruturas, garantindo a segurança dos equipamentos".