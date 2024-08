Mercado Municipal de Fornos de Algodres abre-se à paisagem da Serra da Estrela

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, inaugura na sexta-feira as obras de reabilitação do Mercado Municipal, um projecto que rejuvenesceu o edifício histórico e que o abriu à paisagem para a serra da Estrela.

"Houve aqui muita ousadia por parte do município e também do grupo de projectistas. O Mercado Municipal era uma estrutura que existia na vila de Fornos, mas digamos que era fechada à população. Entendemos que devíamos abrir aquele espaço a quem vive em Fornos e a quem nos visita", apontou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, Manuel Fonseca.

A obra promete marcar a forma como a população se relaciona com o espaço, com a vila e com a paisagem envolvente.

Foto O antigo Mercado de Fornos de Algodres foi construído em 1902 dr

"A equipa projectista conseguiu que seja um espaço em que as pessoas possam andar à vontade, entrar e sair, virado para a serra da Estrela, podendo desfrutar daquele espaço", salientou o autarca.

A intervenção rejuvenesceu o espaço histórico construído em 1902, alvo de alterações na década de 90, mas manteve a traça.

"Não mexemos na estrutura, conseguimos dar uma nova dinâmica. Antes, entrávamos no mercado e não víamos a serra da Estrela. Agora, com as aberturas que fizemos, conseguimos desfrutar da paisagem lindíssima que tem a vila", destacou Manuel Fonseca.

A reabilitação vai dotar o equipamento de melhores condições de utilização e permitir a Fornos de Algodres ter um espaço fechado para a realização de eventos, uma necessidade que se fazia sentir sobretudo no inverno.

Manuel Fonseca considerou que o espaço pode ser um ponto de interesse para que as pessoas visitem Fornos de Algodres, destacando que o projecto aliou a arquitectura moderna às necessidades da população.

O autarca sustentou que o objectivo da Câmara é o de dar vida ao espaço e lembrou que há um conjunto de lojas que se pretende dinamizar.

A reabilitação do Mercado foi sempre considerada pela autarquia como uma obra estruturante para o concelho. A intenção era transformar o Mercado num espaço público central abrindo-o ao centro histórico, adaptando-o às novas funções que ali têm lugar e desenhando-o como parte integrante da vila.

A obra foi lançada em 2021, mas sofreu alguns contratempos. Na opinião do autarca, o tempo também permitiu corrigir alguns aspectos tendo sido possível chegar "a este resultado que é de alta qualidade".

A reabilitação custou mais de um milhão de euros com financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

"Para um município com as dificuldades como o nosso foi um esforço financeiro que tivemos de fazer. Mas acho que é uma obra vai orgulhar todos os fornenses", sublinhou.

A inauguração está marcada para sexta-feira, pelas 18h30.