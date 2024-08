Ainda faz sentido haver pórticos nas estações de comboio?

Neste Sobre Carris é também tema a uniformização de material circulante - com recurso às carruagens Arco - na linha do Minho.

A CP confronta-se com um dilema: vale a pena manter os pórticos nas estações dos comboios urbanos de Lisboa quando não se consegue provar que seja uma medida eficaz de combate à fraude? O custo elevado de manutenção gera dúvidas à empresa.

Neste Sobre Carris é também tema a uniformização de material circulante - com recurso às carruagens Arco - na linha do Minho e a multa aplicada aos administradores da CP por causa da renovação do aluguer de automotoras a Espanha. Também está em debate a forma como a administração da CP foi surpreendida com as palavras do ministro Miguel Pinto Luz sobre a compra de comboios de alta velocidade.

Escreva à equipa do Sobre Carris através do email: comboios@sobrecarris.pt