Mais de 105 mil pessoas saíram do desemprego no segundo trimestre

Mais de um quarto, mais precisamente 28,5% (equivalente a 105,3 mil pessoas), que estavam em situação de desemprego no final do primeiro trimestre dste ano passaram à situação de empregadas no trimestre seguinte, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o instituto, “do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2024”, de 369,5 mil, uma maioria de 52,8% (195,1 mil pessoas) “permaneceram nesse estado no segundo trimestre de 2024, 28,5% (105,3 mil) transitaram para o emprego e 18,7% (69,2 mil) transitaram para a inactividade”.

Vendo pela perspectiva do emprego, “do total de pessoas que estavam empregadas no primeiro trimestre de 2024, 96,9% (4.901,1 mil) permaneceram nesse estado no segundo de 2024, enquanto 1,2% (60,8 mil) transitaram para o desemprego e 1,9% (97,5 mil) passaram para a inactividade”.

Nos dois trimestres em análise, conclui o INE, o fluxo líquido do emprego – total de entradas menos o total de saídas – foi positivo e estimado em 40,5 mil pessoas. Em sentido contrário o fluxo líquido de desemprego recuou em 37,6 mil pessoas, que “resultou do total de pessoas que transitaram para o desemprego (136,9 mil) ter sido inferior ao total das que saíram desse estado (174,5 mil)”.

No caso específico dos jovens – entre 16 e 34 anos – que, no primeiro trimestre de 2024, “não estavam empregados, nem em educação ou formação (NEEF), 20,9% (44,4 mil) transitaram para o emprego, enquanto 17,6% (37,6 mil) passaram a frequentar um nível de escolaridade ou formação no segundo trimestre de 2024”. Em ambos os casos, houve aumentos face ao trimestre anterior: 0,8 pontos percentuais no caso da transição para o emprego e 2,6 pontos percentuais para a escolaridade ou formação.