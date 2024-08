Pai de Lamine Yamal em estado grave após ser esfaqueado perto de Barcelona

O pai de Lamine Yamal encontra-se em estado grave depois de ter sido esfaqueado na noite desta quarta-feira, num parque de estacionamento nos arredores de Barcelona. A notícia foi avançada pelo diário catalão La Vanguardia, que cita fontes policiais.

O pai do jogador de 17 anos foi atacado no município de Mataró, com os Mossos d'Esquadra, a polícia da Catalunha, a tomarem conta da investigação do caso.

Já foi possível identificar algumas testemunhas do ataque, com as autoridades a suspeitarem que o crime tenha sido motivado por uma quezília antiga. Não são ainda conhecidos, porém, os motivos concretos para este ataque.

Lamine Yamal foi chamado a representar a selecção espanhola no Europeu com apenas 16 anos de idade. O jogador do Barcelona completou o 17.º aniversário durante o torneio, tendo sido uma das figuras de destaque da competição. O jovem é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial da actualidade.