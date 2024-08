Cristiano Ronaldo marca pelo Al Nassr e fixa mais um recorde

Cristiano Ronaldo destacou-se nesta quarta-feira no regresso à competição ao marcar um golo e a assistir para outro na vitória do Al Nassr, treinado por Luís Castro, sobre o Al Taawon, por 2-0, que se apurou para a final da Supertaça.

O primeiro golo do Al Nassr surgiu logo aos oito minutos, numa recuperação do internacional senegalês Sadio Mané, do qual partiu o cruzamento para o "coração" da área, onde surgiu Cristiano Ronaldo a desviar a bola para o seu companheiro Ayman Yahaya, junto ao segundo poste, inaugurar o marcador.

A confirmação do triunfo chegou na segunda parte, com o golo de Cristiano Ronaldo, que rematou forte, de primeira, na área, após um passe para trás do lateral direito Sultan Al Ghannam, que foi à linha cruzar.

Com este golo, o português de 39 anos, tornou-se o primeiro jogador da história a marcar pelo menos um golo em 23 temporadas seguidas - desde 2002, quando se estreou como profissional, Cristiano Ronaldo marcou em todas as temporadas em que participou.

Além de Cristiano Ronaldo, que foi substituído aos 81 minutos por Abdulrahman Ghareeb, houve outro português em campo ao serviço do Al Nassr, o médio Otávio, que jogou os 90 minutos.

O médio croata Marcel Brozovic viu o cartão vermelho exibido pelo árbitro italiano Davide Massa, após um lance de bola dividida em que levantou a perna e atingiu um adversário, pelo que é uma "baixa" para o jogo da final da Supertaça.

O Al Nassr defronta no sábado, a partir das 17h15 (horas em Lisboa), o campeão saudita Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, na final da Supertaça, depois de este ter eliminado na terça-feira, nas meias-finais, o Al Ahli.