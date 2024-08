Gasperini resistiu uma hora ao xeque-mate de Ancelotti

O favoritismo recaia por inteiro para o lado do Real Madrid, mas, numa fase em que os jogadores ainda estão com os motores em fase de rodagem e quando há um confronto entre dois dos mais categorizados e experientes treinadores italianos, uma “final” pode tornar-se num rebuscado jogo de xadrez. Em Varsóvia, foi isso que aconteceu. Com as suas peças muito bem distribuídas, a Atalanta de Gian Piero Gasperini conseguiu durante uma hora anular o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Porém, a sagacidade táctica da equipa de Bérgamo não chegou para travar a qualidade dos madridistas: com golos de Valverde e Mbappé, os espanhóis conquistaram a Supertaça Europeia.

Com um projecto de autor em Bérgamo, Gasperini teve na época passada o reconhecimento desportivo que o seu trabalho de oito anos na Atalanta já merecia. Depois de colocar o clube italiano a lutar pelos lugares cimeiros da Seria A, o técnico, de 66 anos, garantiu para os “nerazzurri” o maior título da sua história: a Liga Europa.

Para o alcançar, Gasperini conseguiu o que poucos conseguiram: desmontou as estratégias do Sporting de Rúben Amorim, do Liverpool de Jurgen Klopp e do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. No entanto, contra a equipa mais temida do futebol europeu, o combustível táctico da Atalanta esgotou-se ao fim de uma hora.

Sem Scamacca, Scalvini e Zaniolo e Koopmeiners, os italianos surgiram na Polónia com (aparentes) debilidades que um Real Madrid, cada vez mais reforçado - Kylian Mbappé fez a estreia oficial -, não deveria ter grandes dificuldades para aproveitar. Porém, embora com dificuldades nos primeiros minutos, a Atalanta rapidamente encaixou no rival.

Com isso e bastante agressividade sobre o portador da bola, a equipa de Gasperini anulou o talento de Mbappé, Vinícius, Rodrygo e Bellingham. Nos primeiros 45 minutos, o Real apenas conseguiu criar perigo aos 15’ (Mbappé) e 45’ (Rodrygo). Já a Atalanta, que foi ganhando confiança com o decorrer dos minutos, respondeu por Marten de Roon, que acertou na barra de Courtois, aos 24’.

Após o nulo ao intervalo, em apenas um par de minutos Pasalic obrigou Courtois à defesa da noite, mas a ameaça italiana teve o efeito que Gasperini certamente menos desejava. Ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, a segunda parte começou sem o mesmo rigor táctico e, com o jogo partido, o Real teve a oportunidade que procurava.

Com mais espaço, Vinícius, aos 60’, trocou os olhos a Djimsiti e ofereceu a Valverde um golo fácil. O xeque-mate de Ancelotti a Gasperini estava dado e, com facilidades q.b, pouco depois foi Bellingham que serviu Mbappé, que marcou no golo de estreia pelo clube de Madrid.

Sem surpresa, o Real conquistava em Varsóvia pela sexta fez a Supertaça, mas a Atalanta de Gasperini voltou a deixar uma boa imagem.