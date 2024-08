Quinta na TV: Jackpot! com Emily in Paris e Saia Justa

CINEMA

Jackpot!

Prime Video, streaming

Estreia. O ano é 2030. Há uma lotaria na Califórnia e uma lei que permite a qualquer pessoa que tenha perdido assassinar, até ao pôr-do-sol, o vencedor, de modo a ficar com o dinheiro. Katie (Awkwafina), uma ex-actriz infantil que teve de cuidar da família longe dali, regressa a Los Angeles para tentar outra vez a sorte nesse meio. Não conhece a lotaria e, acidentalmente, torna-se ela a vencedora. É aí que se cruza com Noel (John Cena), um protector de vencedores da lotaria amador, que quer ajudá-la a manter-se viva até ao final do dia (e ficar com parte do prémio). Uma comédia de acção de Paul Feig, o criador da série Freaks and Geeks - A Nova Geração e realizador de filmes como A Melhor Despedida de Solteira ou Spy. Além de Awkwafina e John Cena, o elenco inclui Simu Liu, Dolly de Leon, Seann William Scott – Southland Tales, filme de Richard Kelly por ele protagonizado, é uma referência óbvia para esta distopia – ou o rapper MGK.

SÉRIES

Emily in Paris

Netflix, streaming

Estreia da quarta temporada. Regressa a série criada por Darren Starr (célebre por O Sexo e a Cidade) em que Lily – filha de Phil – Collins é uma americana que de Chicago ruma a Paris para o seu emprego de sonho, numa empresa de moda local. Pelo caminho, conhece vários parisienses, apaixona-se e desapaixona-se, e é acusada de inúmeras coisas. É mesmo isso que se passa ao início desta quarta temporada: torna-se viral por o irmão de uma amiga a acusar, num vídeo nas redes sociais, de destruir uma família inteira, impedir o noivado dela e causar o caos.

Hightown

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da terceira temporada. Cape Cod, no estado de Massachusetts, é uma península nos Estados Unidos que atrai muitos turistas e pessoas ricas com segundas casas, especialmente no Verão. Fora de época, é esse o cenário desta série de crime criada por Rebecca Cutter com produção executiva de Jerry Bruckheimer que se centra numa agente do National Marine Fisheries Service, uma agência federal que regula os recursos marítimos naturais do país. Com problemas com drogas e álcool, a missão de Jackie Quiñones (Monica Raymund) se manter sóbria é interrompida quando se cruza com um caso de homicídio que está ligado à crise de opiáceos e ao crime organizado local.

O Veterinário de Província

RTP2, 22h01

Estreia da segunda temporada. Mais uma leva de episódios desta série britânica baseada nos livros de James Herriot, por sua vez inspirados na própria vida do autor, que foi veterinário sob o nome Alf Wight. É um veterinário acabado de se formar em Glasgow que ruma à área de Yorkshire Dales, no norte de Inglaterra, para começar a carreira entre os animais dos agricultores locais.

DOCUMENTÁRIO

Os #Influencers da História

RTP2, 22h53

Estreia. Seguindo figuras como Marilyn Monroe, Martin Luther King, Jr., Frida Kahlo ou Andy Warhol, esta série documental de 2022 dividida em quatro episódios olha para as vidas de vários ícones. Chama-lhes “influencers da História” e usa especialistas para explicar o que é que os tirou da obscuridade.

TALK SHOW

Saia Justa

Globo, 24h

Estreia. Desde 2002 no ar, este talk show já foi apresentado por Fernanda Young, Mônica Waldvogel, Marisa Orth e Rita Lee. Agora, na 24.ª temporada, tem Eliana, Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado.

MÚSICA

O Sol da Caparica

RTP1, 00h35

Até domingo, o festival dedicado à música lusófona toma conta da Caparica. No cartaz deste primeiro dia surgem nomes como Chico da Tina, Calema, Fogo-Fogo, Irma, Inês Bispo ou Karetus.

INFANTIL

Dragon Ball: A Lenda de Shenron

Panda Kids, 23h

Datado de 1986, este foi o primeiro filme da saga Dragon Ball, a criação de Akira Toriyama. Estreou-se logo no ano em que a série anime arrancou. Adapta, com algumas modificações, a primeira história contada na manga. Mostra como Son Goku conheceu Bulma, Oolong, Yamcha, Puar ou Tartaruga Genial.