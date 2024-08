Pedro Almodóvar vai ser homenageado no Festival de San Sebastián

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar vai ser homenageado com um Prémio Donostia no festival de cinema de San Sebastián, que acontece em Setembro, anunciou a organização esta quarta-feira.

O prémio vai ser entregue ao realizador de A Voz Humana (2020) pela actriz britânica Tilda Swinton antes da exibição do seu mais recente trabalho, La Habitación de al Lado (O Quarto ao Lado), que vai estar em competição naquele festival do país basco.

Em comunicado, a organização do festival lembra que a carreira de Almodóvar já alcançou mais de 170 prémios e 200 nomeações, desde Óscares a Césares, passando pelos principais festivais de cinema europeus e por doutoramentos honoris causa em universidades como Oxford e Harvard. "Além do seu talento artístico e do seu estilo visual – a sua personalidade evidencia-se desde a direcção de arte à banda sonora –, o cinema de Pedro Almodóvar sobressai pela escrita das suas personagens femininas, pela direcção de actores, pela audácia na aproximação a temas como o universo LGBTIQ+, a religião, o sexo, os vícios ou a memória histórica, e pelo seu compromisso político, que o levou a posicionar-se publicamente contra confrontos bélicos ou os discursos da extrema-direita", referiu a organização do festival de San Sebastián.

Antes, o festival tinha já anunciado que o filme On Falling, da portuguesa Laura Carreira, vai integrar a competição oficial do evento que se realiza entre 20 e 28 de Setembro naquela cidade basca, estando assim lado a lado com o primeiro filme em inglês de Almodóvar. A primeira longa-metragem da cineasta, que vai ter estreia mundial, dias antes, no Festival Internacional de Cinema de Toronto, vai competir pela Concha de Ouro a par do novo trabalho do realizador espanhol Albert Serra, Tardes de Soledad (Tardes de Solidão), que tem co-produção da portuguesa Rosa Filmes.

Esta semana, a organização revelou ainda que os novos projectos da realizadora brasileira Gabriela Amaral Almeida e do argentino Hernán Rosselli – duas co-produções portuguesas – vão ser apresentados no Fórum de Co-produção Europa-América Latina.