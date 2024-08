Tudo sobre as minhas mães — entrevista com o realizador de Sobretudo de Noite

Num filme em que os mapas transbordam do enquadramento e que explora uma geografia dos lugares, desenha uma cartografia das emoções e compõe uma coreografia que sintetiza os gestos, os rostos de Ana Torrent, 58 anos, e de Lola Dueñas, 52, formam também um território: eis o cinema espanhol. Evocativo e emotivo. Indo de Víctor Erice a Pedro Almodóvar, com tudo o que existe entre um ponto e outro, talvez até com toda a filmografia das actrizes, a sua existência no ecrã. Não é assim, Víctor Iriarte?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt