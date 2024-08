Instituto público abre programa de apoio à Arqueologia com 300 mil euros

O instituto público Património Cultural vai abrir candidaturas para um programa extraordinário de apoio a projectos de investigação plurianual em Arqueologia, com uma dotação total de 300 mil euros, anunciou a instituição esta quarta-feira.

O período de candidaturas do programa decorre entre sexta-feira e 15 de Setembro, sendo elegíveis "projectos em curso com avaliação científica previamente obtida de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos", segundo este organismo do Ministério da Cultura.

"As últimas edições de candidaturas a financiamento de investigação arqueológica decorreram em 2005 e 2021", recordou a entidade liderada por João Soalheiro, acrescentando que o objectivo é "garantir a estabilidade e previsibilidade necessárias ao planeamento, programação e implementação de projectos de investigação arqueológica em Portugal, com a abertura regular de programas de apoio financeiro".

De acordo com o instituto público, estão actualmente activos em território português cerca de 60 projectos de investigação, que, por via deste programa, poderão ser apoiados com um montante máximo de 15 mil euros a fundo perdido. Segundo o regulamento, as despesas elegíveis para este apoio são a "aquisição de serviços especializados", despesas correntes (incluindo consumíveis) e os trabalhos de missões (incluindo alojamento, alimentação e deslocações).

"O âmbito destes projectos é muito diverso, estando dispersos em todas as regiões-plano de Portugal continental, com cronologias do Paleolítico à Idade Contemporânea, incluindo também investigações de arqueologia subaquática", recordou o instituto, apontando que, de acordo com o regulamento, cada investigador responsável pode candidatar somente um projecto.

As candidaturas e os documentos de suporte à candidatura devem ser submetidos por email enviado para pipa2024@patrimoniocultural.gov.pt, e a deliberação decorrerá no prazo de cinco dias úteis, seguindo-se a publicitação de resultados na sua página da Internet a 30 de Setembro próximo.