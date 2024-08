O “homem novo” foi a banda sonora do Moçambique pós-independência

A 20 de Setembro de 1974, na mensagem que Samora Machel leu na cerimónia da tomada de posse do Governo de transição de Moçambique, o futuro Presidente do país afirmava o compromisso da revolução rumo à “criação do homem novo com uma mentalidade nova”. E dizia ainda: “O sangue do novo povo não se derramou somente para libertar a terra da dominação estrangeira, mas também para reconquistar a nossa personalidade moçambicana, para fazer ressurgir a nossa cultura e para criar uma nova mentalidade, uma nova sociedade.”

