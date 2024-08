Aghori Mhori Mei foi feito para quem quer redescobrir os Smashing Pumpkins

Editado a 2 de Agosto em formato digital, terá versão física em Novembro. Depois do hiato no início do milénio, este é o primeiro álbum feito só com Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

Os três já se tinham reencontrado em 2018 para gravar o 10.º álbum da banda, Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun., ​editado no mesmo ano e não voltaram a separar-se. Depois desse disco, Billy Corgan (vocalista e guitarrista), James Iha (guitarra) e Jimmy Chamberlin (bateria), membros originais dos Smashing Pumpkins, não deixaram passar mais de dois anos para despejar novo material para o mundo. Dessa reunião saiu, em 2020, Cyr e, no ano passado, Atum: A Rock Opera in Three Acts. Disponíveis e embalados para novas composições, e desta vez sem mais ninguém a acompanhá-los, o núcleo duro da banda de Chicago formada em 1988, ao qual continua a faltar a baixista D'arcy Wretzky desde 1999, lança agora Aghori Mhori Mei, editado na primeira semana de Agosto em formato digital — em Novembro sairá a versão física.