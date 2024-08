Dez distritos sob aviso amarelo por causa do calor a partir de quinta-feira

Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Faro, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja serão afectados por temperaturas elevadas. Temperaturas vão oscilar entre os 38º e os 40º no interior.

Um total de dez distritos do Centro e Sul do país vão estar a partir de quinta-feira sob aviso amarelo por causa do calor, estendendo-se na sexta-feira a mais três distritos do interior Norte.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estarão sob aviso amarelo, o menos grave, a partir das 9h de quinta-feira os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro (até às 18h de sexta-feira), além de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, onde o aviso se estende até às 00h de sábado.

Já a partir das 9h de sexta-feira o IPMA acrescenta o aviso amarelo por causa do calor aos distritos de Guarda, Bragança e Vila Real. Sem qualquer previsão de avisos para estes dias estão apenas os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu.

Está prevista para esta quarta-feira uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no Norte e no interior da região Centro, também céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã, onde há possibilidade de ocorrência de chuvisco. O IPMA prevê também vento fraco a moderado e a possibilidade de formação de neblina matinal.

Castelo Branco, com 34º Celsius, será o distrito mais quente, e Aveiro, Sines e Sagres (24º) os mais frescos. Braga, Vila Real e Bragança poderão chegar aos 31ºC, Viseu aos 30ºC, Porto, Viana do Castelo e Leiria ficam-se pelos 25ºC. Em Lisboa, as temperaturas oscilarão entre os 19ºC e os 27ºC, Castelo Branco poderá chegar aos 34ºC, Santarém e Setúbal aos 31ºC e 30ºC e Faro aos 33ºC.

Também nesta quarta, mais de 20 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão em risco máximo de incêndio. O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio grande parte do interior Norte e Centro do país, assim como alguns municípios nos distritos de Leiria, Beja e Faro.

Em risco elevado está toda a região do Alentejo e dezenas de municípios nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Aveiro, Viseu, Vila Real, porto, Braga e Viana do Castelo.

A partir de quinta-feira as temperaturas começam a subir e prevê-se que oscilem entre os 38º e os 40º no interior do país. Setúbal, Évora e Beja podem chegar aos 38ºC de máximas, Braga e Coimbra aos 34ºC, Faro, Bragança e Leiria aos 32ºC. Lisboa e Sines poderão chegar aos 35ºC, Santarém aos 37ºC. O Porto fica-se pelos 29ºC e Aveiro pelos 26ºC.