“Ela disse-me que eu ia ser rico e vendi a minha casa. Perdi 280 mil euros”

Lesados contam porque acreditaram no negócio da OmegaPro ao ponto de entregarem as poupanças de uma vida e venderem as suas próprias casas.

As imagens de viagens para sítios paradisíacos, dos hotéis de luxo onde a OmegaPro realizava os seus retiros, das estrelas de futebol, de cinema e gurus do marketing e coaches motivacionais a abraçarem os fundadores da empresa, exibidas nas redes sociais, conjugadas com um primeiro investimento bem conseguido, fizeram com que tudo parecesse credível. “Fui ao Dubai duas vezes por causa deste investimento e fiquei em hotéis muito luxuosos e com tudo pago”, começou por contar Carlos Veiga que, com 51 anos, já fez algumas viagens na vida, mas nada que se pudesse comparar.