Cinco bombeiros feridos em despiste no Peso da Régua

Os bombeiros seguiam na viatura em direcção a um incêndio rural no Peso da Régua.

Cinco bombeiros da corporação do Peso da Régua, distrito de Vila Real, ficaram esta terça-feira feridos após o despiste da viatura pesada de combate a incêndios onde seguiam, revelou à Lusa a Protecção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Protesto Civil, "o despiste de uma viatura pesada dos bombeiros provocou cinco feridos, todos bombeiros", da corporação do Peso da Régua, cerca das 11h.

Os bombeiros seguiam na viatura em direcção a um incêndio rural no Peso da Régua, acrescentou a mesma fonte, que não soube precisar se os operacionais sofreram ferimentos ligeiros ou graves.

De acordo com a página da Internet da Protecção Civil nacional, o despiste aconteceu na União das Freguesias de Peso da Régua e Godim, mobilizando no socorro 17 homens, oito viaturas e um meio aéreo.

A Lusa tentou, sem sucesso, falar com o comandante da corporação.