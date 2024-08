Caso das gémeas: mulher de Nuno Rebelo de Sousa é agente de seguros

Parlamento aguarda há mais um mês por esclarecimentos de Juliana Drumond sobre o seu eventual papel no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com Zolgensma pelo SNS.

Juliana Drumond, mulher de Nuno Rebelo de Sousa, é agente de seguros independente, segundo noticiou esta segunda-feira a TVI/CNN Portugal. A nora do Presidente da República é assim designada pela mediadora de seguros brasileira MDS. "A Juliana Rebelo de Sousa [Juliana Drummond] presta serviços à MDS Brasil de assessoria em seguros ou indicação de negócios, ou seja, é uma agente de seguros independente e não pertence aos quadros da MDS. Tem um contrato de prestação de serviços", declarou a empresa ao canal de televisão.

Também à TVI/CNN Portugal, a MDS garante que, embora também trabalhe com a seguradora brasileira da família das gémeas tratadas em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, com o medicamento Zolgensma, a empresa não teve qualquer relação com o caso, remetendo a questão para Juliana Drumond. Segundo o canal de televisão noticiou em Junho, a seguradora brasileira da família terá poupado custos elevados com acesso dos seus clientes ao tratamento em Portugal.

Chamada pelo Parlamento para ser ouvida em sede de comissão de inquérito, Juliana Drumond ainda não terá respondido ao pedido feito há mais de um mês pelos deputados, que pretendem perceber se existe alguma relação entre a nora do Presidente e a seguradora das crianças, e em que quadro e com que objectivo poderão ter sido movidas influências para facilitar o tratamento das crianças em Portugal.

Durante as inquirições de Daniela Martins, mãe das gémeas, e de Nuno Rebelo de Sousa, os deputados referiram uma troca de emails a luso-brasileira e o endereço "joanavilelaseguros", atribuído a Juliana Drumond. No Parlamento, Martins negou qualquer contacto com Drumond. A nora de Marcelo Rebelo de Sousa não tem qualquer referência a trabalho desempenhado na área dos seguros nos seus perfis públicos.

No entanto, como noticia a TVI/CNN Portugal, a edição de Fevereiro de 2022 da revista da Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo identificou Juliana Drummond como profissional ligada à MDS, que confirma agora o vínculo no quadro de um "contrato de prestação de serviços".