Burla em pirâmide com criptomoedas lesou três milhões de pessoas, 156 em Portugal

Mais de 20 estrelas do futebol, ex-jogadores como Luís Figo, Ronaldinho, Casillas, Materazzi, assim como vários actores de Hollywood e Bollywood, como Steven Seagal e Suniel Shetty, e gurus do marketing e coachs motivacionais, como Eric Worre e Les Brown, participaram em vários eventos organizados pela OmegaPro, uma empresa que acabou por se revelar um esquema em pirâmide mundial. Estima-se que este negócio, que prometia uma rentabilidade que podia ir aos 300% em 16 meses, terá lesado mais de três milhões de pessoas. Muitas perderam as poupanças de uma vida e até as casas.

