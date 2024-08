PS responde a desafio de Marcelo: “Um pacto de regime para a Saúde com que medidas?”

Deputados socialistas já visitaram quatro hospitais com urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas. Questionam prioridades e medidas do Governo que estão a dificultar resposta às populações.

As notícias das urgências de obstetrícia e ginecologia fechadas sucedem-se e o PS resolveu ir para a rua: os deputados socialistas já visitaram quatro dos locais mais problemáticos e de portas fechadas a grávidas nas últimas semanas, quando a falta de médicos nas escalas começou a levar ao encerramento de serviços durante vários dias e ao desvio de mulheres para outros hospitais. Agora, ao desejo do Presidente da República que na segunda-feira suspirou por um pacto de regime para o sector da Saúde que traga estabilidade e atravesse mais do que um ciclo político, os socialistas desafiam: "Não conhecemos o que se pretende com um pacto de regime para a Saúde. Que medidas são essas e em que sentido vão?", questiona-se o deputado João Paulo Correia, coordenador dos socialistas na respectiva comissão parlamentar.