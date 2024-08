No zoo de Dublin, 30 mulheres ensinaram uma orangotango a amamentar

Mujur, orangotango fêmea de 19 anos, já tinha tido dois filhos, mas a ausência de vínculo com as crias fez com que morressem pouco tempo depois do parto. No início do ano, o jardim zoológico de Dublin, na Irlanda, descobriu que a primata estava novamente grávida e, na tentativa de evitar a morte prematura do novo bebé, decidiu organizar um workshop de maternidade — juntou um grupo de mulheres que estão a amamentar os filhos para ensinar Mujur a fazer o mesmo.

No total, foram 30 as mulheres que, a convite de Lizzie Rives, parteira na maternidade de Dublin e especialista em lactação, mostraram a Mujur, sem camisola ou sutiã, como se amamenta.

"Mujur estava extremamente interessada em ver as mulheres a amamentarem os bebés através do vidro e chegou mesmo a imitar algumas das acções delas", afirmou o zoo num comunicado publicado no site. Para complementar a aprendizagem, a primata viu vídeos de outros orangotangos a amamentarem as crias.

De acordo com o jardim zoológico, as gravidezes destes animais acontecem a cada três ou cinco anos, sendo que só nasce uma cria de cada vez. Estes factores contribuem para que a espécie esteja em risco de extinção. Conseguir que a cria de Mujur sobrevivesse era ainda mais importante dado o bom perfil genético do pai Sibu, que morreu em Março.

Em declarações ao The Irish Times, Nora Murphy, que foi mãe pela primeira vez há dez meses, explicou que aceitou participar no workshop porque achou que seria uma boa história para um dia contar à filha Elodi. Todas as manhãs durante uma ou duas horas, as mulheres iam amamentar para junto de Mujur.

“Deixámos de ser mães e passámos a tentar ajudar uma mãe a sê-lo”, expõe.

Segundo o jardim zoológico, Mujur deu à luz no dia 31 de Julho. Nasceu um macho saudável e, ao contrário das outras duas vezes, Mujur mostrou “bom cuidado maternal” com a cria. Pegou nela, limpou-a e até tentou amamentá-la, mas não conseguiu que o primata pegasse no mamilo. Os tratadores decidiram, por isso, separar o bebé da mãe e alimentá-lo com um biberão.

Dentro de semanas, a cria, cujo nome não foi revelado, será levada para o Monkey World, um santuário para macacos em Inglaterra. “Toda a equipa se apaixonou completamente por ele e será difícil dizer adeus, mas estamos confiantes de que está a ser transferido para o melhor local possível para se continuar a desenvolver e a crescer", acrescentou o zoológico.