Portugueses já emigram mais para os Países Baixos do que para o Reino Unido

A mudança no destino de emigração de jovens qualificados já era esperada, mas em 2023 concretizou-se: Países Baixos ultrapassaram o Reino Unido do “Brexit” e do custo de vida elevado.

Foi o porto seguro longe de casa de centenas de milhares de jovens portugueses qualificados, de várias áreas e durante vários anos, mas o Reino Unido deixou de ser o principal destino de emigração portuguesa. Eis os Países Baixos, também com menos sol, mas com condições de vida e de trabalho difíceis de bater.

No ano passado, entraram 4892 portugueses nos Países Baixos, um recorde, segundo o Observatório da Emigração, que cita dados do instituto de estatística neerlandês. A emigração portuguesa para o país da Europa central tem vindo a crescer desde 2015 (excluindo a queda a pique de 2020, devido à pandemia de covid-19). Em 2015, entraram 1860 portugueses; foram 4533 em 2022.

Em 2023, os portugueses representaram apenas 1,6% das entradas de estrangeiros, mas os jovens qualificados estão a pôr o Norte da Europa e os Países Baixos no mapa da emigração portuguesa.

Já no Reino Unido entraram 4414 portugueses em 2023. Em 2015, tinham emigrado para o Reino Unido um número recorde de 32.300 portugueses. Desde 2017 que o número de emigrantes empurrados pela crise financeira para o país tem vindo a diminuir e, desde o “Brexit”, “o declínio foi tão rápido e intenso como o crescimento”, refere-se no Atlas da Emigração Portuguesa, que já no início do ano apontava o foco para a ascensão dos Países Baixos.

Por lá, aos salários mais elevados, progressão na carreira e flexibilidade no trabalho junta-se o apelo que o Reino Unido também tinha: a língua inglesa é língua-mãe em muitas das empresas em Amesterdão e Roterdão.

Ainda sem dados para 2023, estima-se que em 2022 tenham emigrado 70 mil portugueses, mais cinco mil do que no ano anterior. Foram maioritariamente trabalhar para Espanha, França e Suíça, indica o relatório do Observatório da Emigração, publicado há um mês.

Nesse relatório já se indicava que a quebra da emigração para o Reino Unido justificava as saídas abaixo do nível pré-covid (emigraram 80 mil pessoas em 2019). “Em rigor, a emigração portuguesa é hoje superior aos níveis pré-covid na maioria dos seus destinos principais”, sublinhou o observatório.