Neste festival techno podes testar bebidas para detectar a “droga da violação”

No “ponto violeta”, testam-se as bebidas para garantir que não foram adulteradas com GHB (ou ecstasy líquido) sem consentimento. Além disso, há acompanhamento em caso de violência sexual.

Um festival de música electrónica numa praia do leste de Espanha montou tendas onde os festivaleiros podem testar as suas bebidas para se certificarem de que não contêm substâncias psicoactivas introduzidas sem o seu consentimento.

No chamado "ponto violeta" do Medusa Sunbeach Festival, os assistentes sociais também respondem a possíveis casos de violência de género ou de abuso sexual.

Os kits de teste, inéditos em Espanha, detectam o GHB, também conhecido como ecstasy líquido, uma droga incolor e inodora que actua como depressor do sistema nervoso central. Nos últimos anos, ganhou notoriedade como droga de “violação em encontros”.

Os pontos violetas que se encontram em locais públicos, como feiras e concertos, são uma iniciativa do Ministério da Igualdade espanhol, em colaboração com os governos locais, para ajudar as vítimas e testemunhas de assédio sexual e violência de género. O seu nome deriva da cor púrpura associada ao movimento feminista.

Rosana Galvez, assistente social da rede de mulheres da comunidade de Valência, disse que os testes são uma forma de prevenir as agressões sexuais.

As amostras são recolhidas com conta-gotas e introduzidas num tubo de ensaio com um reagente químico. Se o líquido contiver GHB fica vermelho vivo. O protocolo obriga a alertar os serviços de emergência e as autoridades policiais sempre que se verifique uma reacção positiva.

"Acho que o ponto violeta é muito importante. Num festival, estamos rodeados de muita gente e é muito comum que alguém coloque algo na nossa bebida sem darmos por isso", disse Adriana Barros, 18 anos, à Reuters.

Raquel, 23 anos, que não quis dar o seu apelido, disse que era reconfortante "ter um sítio onde, se nos acontecer alguma coisa, sabemos que podemos pedir ajuda ou conselhos".

O Medusa, o maior festival de música electrónica de Espanha, celebrou o seu 10.º aniversário com mais de 56.000 pessoas a assistir aos espectáculos de sábado, de acordo com a organização.

Em 2022, o festival foi notícia quando ventos fortes provocaram o colapso de uma estrutura metálica, matando um homem de 22 anos e ferindo cerca de 40 pessoas.