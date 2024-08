Fernando Pimenta — coração de ouro e vontade de ferro

O palco estava montado em Ponte de Lima, junto ao mural criado pela artista Daniela Guerreiro, que captura um abraço sincero entre Fernando Pimenta e seu treinador, Hélio Lucas. Nas margens do rio Lima, o cenário, iluminado pelo sol do meio-dia, parecia quase etéreo. Centenas de pessoas aguardavam pela final dos 1000 metros em K1, para a qual Pimenta se classificara há apenas duas horas. A expectativa pairava no ar e o murmúrio da multidão fundia-se com o suave fluir do rio, transformando-se num sussurro ansioso. O sol, no seu auge, refletia o seu brilho nas águas tranquilas, enquanto todos os olhares permaneciam fixos no ecrã gigante, à espera de mais um feito histórico.

Então, o momento aguardado chega, mas de forma inesperada. Fernando Pimenta dá tudo de si, como sempre fez ao longo da sua brilhante carreira, mas nesta tarde os deuses do Olimpo – provavelmente distraídos – não reconhecem os inúmeros sacrifícios que ele fez, ao longo de tantos meses, para ali estar. Resolveram dar lugar a outros, que tantas e repetidas vezes o viram cruzar a meta à sua frente, transformando-o numa lenda entre os seus próprios pares.

Mesmo assim, Pimenta cruza a linha de chegada em sexto lugar, com a força e determinação que o tornaram num gigante aos olhos de todos os que sempre o acompanharam. No final, as lágrimas que não conseguiu conter são o testemunho de quem lutou com todas as suas forças, em cada pagaiada, até ao último segundo. E nós, para o acompanhar, choramos com ele, ao mesmo tempo em que o aplaudimos, com a força possível, para elevar a grandiosidade deste homem e de mais um capítulo de uma epopeia que transcende qualquer contagem de medalhas. As palmas de apoio ecoam no ar, as lágrimas de orgulho fluem livremente, e o rio Lima, testemunha silenciosa de lendas sobre o esquecimento, acolhe mais uma: a da eterna lembrança de um herói que, mesmo diante das adversidades do destino, jamais se curvou.

Quando penso no Fernando Pimenta, não vejo apenas o atleta incansável, o seu incrível palmarés, ou o campeão que tantas e tantas vezes nos encheu de orgulho em palcos internacionais. Ele é muito mais do que isso. É a prova viva de que o trabalho árduo, a dedicação sem limites e um coração genuinamente bondoso podem alcançar feitos extraordinários, mesmo quando as circunstâncias parecem contra si conspirar.

Conheci o Fernando muito antes dele se tornar o incrível atleta que é hoje. Desde jovem, ele já irradiava uma luz especial; uma determinação que não conhecia fronteiras. Desde cedo, era evidente que Fernando possuía algo único: não era apenas a sua capacidade física que o destacava, mas também uma resiliência inabalável.

O caminho até ao topo foi árduo e repleto de sacrifícios. Todos que o conhecem de perto sabem das madrugadas passadas nas águas frias, dos sacrifícios pessoais, das dores que dobravam seu corpo e das inúmeras vezes em que o cansaço quase o venceu. No entanto, ele nunca cedeu. Cada desafio foi enfrentado com uma garra inflexível e uma serenidade profunda, atributos dos verdadeiros campeões. Pimenta não é apenas um vencedor na água: ele é um campeão na vida, sempre disponível para os outros. Em cada vitória, vem sempre o agradecimento ao seu eterno amigo e treinador, Hélio Lucas, à sua linda família, aos amigos, e a todos que o apoiaram ao longo da sua carreira.

Como seu ex-professor, sinto um orgulho imenso ao vê-lo continuar sua jornada. Não apenas pelo atleta extraordinário em que se tornou, mas pelo ser humano excepcional que sempre foi e continua a ser. Daí que, mesmo sem uma nova e merecida medalha, este sexto lugar em Paris seja mais do que um número; é um símbolo de tudo o que Fernando Pimenta representa: um coração de ouro, uma vontade de ferro e uma essência que brilha mais do que qualquer metal precioso.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico