Olimpismo mais a sério

Depois dos Jogos Olímpicos (JO) é natural que se discutam, nos próximos tempos, as formas de melhor apoiar os atletas rumo a Los Angeles, ainda para mais com o tónico recebido, em Paris, do maior número de medalhas conquistadas. Definitivamente, tendo em conta que os JO são a competição maior do desporto, de quatro em quatro anos, é importante que se aposte em condições e meios logísticos, dando a todas as modalidades importância devida, com equipamentos e pessoal técnico de apoio habilitado. Por que razão temos uma Cidade exclusiva do Futebol e não uma Cidade do Desporto, onde uma grande fatia de modalidades e os seus atletas possam beneficiar de condições adequadas? Há que pensar nisso!

Importa rever o valor das bolsas para que os atletas melhorem as suas performances, mas isso só não basta. Há que enquadrá-los em todo um ambiente, que lhes seja acolhedor, melhore a sua auto-estima e a vontade de se valorizarem, maior do que a que já têm. Sendo o espírito olímpico o pensar sobre todas as modalidades, que consubstanciam a visão mais alargada do desporto, só se pode pensar este numa ideia de colectivo, em que todos os atletas, e o tipo de desporto que praticam, possam ser tratados com maior equilíbrio. Só assim poderemos pensar em ganhos em Los Angeles e nos outros JO que se seguirem. Pensemos num olimpismo mais a sério. Vamos a isso? O que pressupõe visão a prazo e forte vontade política.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A desarmoniosa dedução específica

A básica e anual dedução específica (DE) do IRS, ou seja, a diferença entre o rendimento bruto e o rendimento colectável dos trabalhadores e pensionistas, é, de 2010 a 2014 por indexação e desde 2015 nominalmente, de 4104 euros.

A Lei n.º 32/2024, de 7/8, resultante de proposta do BE, também aprovada por PS, IL, PCP, Livre e PAN, veio, estranhamente, estabelecer não a natural reposição de valor indexado da DE, mas apenas que o seu aumento anual se faça à taxa de actualização do IAS, e, como não a alterou para o consequente valor de 4350,24 euros (4104+6%), continua a prevalecer, para 2024, a DE de 4104 euros. Se antes, no controverso âmbito de contrapropostas para fugir à violação do n.º 2 do artigo 167.º da CRP, o BE tivesse proposto, logicamente e com garantia de aprovação, o retorno à última fórmula indexante de 72% de 12 vezes o valor do IAS, o valor da DE em 2024 seria então de 4400,01 euros. Mas, com toda a razoabilidade de aprovação no contexto da discussão de alteração da tabela do IRS, se o BE tivesse proposto a recuperação da fórmula 72% de 12 vezes, a agora denominada retribuição mínima mensal garantida, que vigorou até 2010, isso significaria que a DE pudesse ser, já em 2024, de 7084,80 euros. Todavia, em contraponto à infrutuosidade desta lei, fica a esperança, porventura exagerada, de que o Governo, de acordo com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 34/2024, também de 7 de Agosto, venha a propor e ver aprovada a indexação da DE ao valor do IAS, o que corresponderia, relativamente a 2024 e considerando o factor 14 meses, a 7129,64 euros.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Alexandra Lucas Coelho

Em Aqui na Terra (PÚBLICO, 10 de Agosto), Alexandra Lucas Coelho dá-nos um assustador panorama do que se passa em Sed Teiman, uma base israelita para onde são levados prisioneiros palestinianos sujeitos a torturas inimagináveis. Não se compreende como a comunidade internacional não sanciona Israel. Os países ditos civilizados e democráticos estão contra as detenções pós-eleições venezuelanas. A União Europeia não perdoa à Federação Russa pelas detenções de opositores internos. Como se não bastasse as mais de 14.000 crianças mortas em Gaza, temos menores sendo torturados em Israel. Paulo Rangel tem medo de criticar Israel? O Governo português tem medo de retaliações? O que leva ao silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa e de Luís Montenegro? Alexandra Lucas Coelho não tem medo. Se todos os homens fossem assim…

Ademar Costa, Póvoa de Varzim