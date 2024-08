Olá ao Brasil do lado de cá

Achámos que era chegado o momento de dar um novo passo, de começar a olhar com mais atenção para o Brasil que já mora do lado de cá.

O Brasil está-nos na pele. Podemos falar da língua, de como é atravessar um oceano, ouvir-nos com açúcar e entendermo-nos tão bem, mesmo quando há palavras diferentes para as mesmas coisas. Podemos falar da história, de como um rei um dia pensou que Portugal podia ter uma capital tropical ou de como veio de lá o rei que deixou o Brasil independente para ser soberano da terra dos seus avós. E não devemos esquecer a história triste de como os portugueses uniram três continentes com a ignomínia da escravatura e assim gerou um novo povo.

Podemos também falar da cultura, de Vinícius a Amado, de Machado de Assis a Lispector, de Glauber Rocha a Fernando Meirelles, de Sónia Braga a Fernanda Montenegro, de Gilberto a Buarque, de Regina a Cazuza. Tantos, tantos nomes, tão imenso talento, que chamamos nossos, que fizeram e continuam a fazer as nossas vidas mais ricas e a encher os nossos dias com livros, poemas, novelas, cinema e muita, muita música.

O Brasil é esse “continente” maravilhoso que continua a transformar os nossos costumes, a alimentar os nossos sonhos e a fazer com que nos angustiemos e suspiremos em conjunto com a sua história recente.

Ao longo dos seus 34 anos, o PÚBLICO tem dedicado milhares de páginas, milhões de caracteres a este país e ao seu povo e à relação intensa que com eles mantemos, o que torna redundante falar do impacto que têm para todos nós. Assim continuaremos, mas achámos que era chegado o momento de dar um novo passo, de começar a olhar com mais atenção para o Brasil que já mora do lado de cá.

Nos últimos anos, a comunidade de brasileiros a residir em Portugal tem aumentando em número e importância. Segundo os dados oficiais mais actualizados, os brasileiros são o mais importante contingente de imigrados, representando 35% do mais de um milhão de cidadãos estrangeiros com residência em Portugal, mas há quem considere que este valor até poderá estar muito abaixo da realidade.

É a pensar neles e nos muitos que continuam do lado de lá a desejar encontrar uma nova vida do lado de cá que o PÚBLICO, numa parceria inédita com experientes jornalistas brasileiros, lança hoje o PÚBLICO Brasil. Um novo espaço editorial, que é uma aplicação no telemóvel (Android e IOS) e que pretende ser a voz e a resposta para muitos das preocupações e interesses deste Brasil que escolheu o nosso lado do Atlântico para viver e fazer parte de um renovado, plural e “imenso Portugal”, de que eles, inexoravelmente, são já uma parte importante.