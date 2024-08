Ben-Gvir visita, de novo, Pátio das Mesquitas. “É nosso”

O ministro da Segurança Nacional de Israel, o extremista Itamar Ben-Gvir, visitou o Pátio das Mesquitas esta terça-feira de manhã, junto com outro ministro e uma série de membros do seu partido, e rezaram no local – desafiando as regras em vigor. É a terceira vez que o faz desde que chegou ao Governo.

A visita foi feita no dia de Tisha b’Av, o dia em que se assinala a destruição dos dois tempos em Jerusalém. E, sublinha o diário liberal Haaretz, a polícia não fez quaisquer detenções.

O Monte do Templo (como é chamado pelos judeus) é o lugar mais sagrado do judaísmo, por ter o muro exterior do segundo templo (o muro ocidental, o local de oração). O Nobre Santuário, como lhe chamam os muçulmanos, é, com a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local sagrado do islão, a seguir a Meca e Medina (na Arábia Saudita).

O local está sob alçada da comissão islâmica de Jerusalém Waqf, cujo funcionamento é assegurado com verbas da Jordânia. As forças de Israel, encarregadas do controlo no exterior, impõem por vezes restrições ao acesso, por exemplo não permitindo a entrada de homens com menos de 55 anos – o acesso tem sido muito restrito desde 7 de Outubro: segundo Mustafa Barghouti, do partido Iniciativa Palestiniana Nacional, em declarações feitas em Março à Al-Jazeera, “mais de 95% dos palestinianos estão impedidos de chegar à mesquita”, entre as restrições da idade e o terem ou não autorização válida.

Quaisquer acções israelitas são vistas pelos muçulmanos como um sinal de que Israel pode querer mudar o estatuto do local.

Ben-Gvir repetiu na segunda-feira que é sua política que judeus possam rezar no local. “Estamos aqui no Tisha B’av, no Monte do Templo, para assinalar a destruição do templo", disse, citado pelo site Jewish Press. “Mas também temos de dizer honestamente: há um grande progresso no governo, na soberania. Imagens de judeus a orar aqui. Como digo: a nossa política é permitir a oração.”

E, à saída da visita provocatória, declarou, citado pelo diário Times of Israel: “Hoje, de acordo com a minha política, judeus entraram livremente na Cidade Velha. E no Monte do Templo, rezaram livremente. Dizemos isso do modo mais simples: É nosso.”

O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, voltou a dizer que não há qualquer alteração na política oficial. “A definição da política em relação ao Monte do Templo é sujeita directamente ao governo e ao primeiro-ministro”, esclareceu em comunicado (já em Junho, depois de Ben-Gvir fazer uma afirmação semelhante, Netanyahu o tinha desmentido).

“Não há uma política privada de um ministro específico no Monte do Templo — seja esse ministro o da Segurança Nacional ou qualquer outro”, continuava o comunicado. “É assim que tem sido sob todos os governos israelitas.”

O Times of Israel comentava que a ausência de anúncio de detenções fazia, no entanto, crer que não era assim.

O que se passa na mesquita pode ganhar uma enorme importância. Em 2000, uma visita do então líder da oposição Ariel Sharon ao local foi a última gota que levou à segunda intifada, também chamada intifada de Al-Aqsa. Esta durou cerca de cinco anos, com atentados suicidas palestinianos em Israel e acções militares israelitas para reocupar parte da Cisjordânia. Morreram mais de 4000 pessoas.

O Hamas também invoca a mesquita de Al-Aqsa em discursos e chamou ao ataque de 7 de Outubro Operação Tempestade de Al-Aqsa.