Linha Rosa poderia ajudar a tirar carros do centro, mas Porto não tem um plano claro

A reabertura da Rua dos Clérigos, no Porto, representou o regresso das filas de carros à via que liga a mais emblemática torre da cidade à Avenida dos Aliados. A rua esteve fechada dois anos, entre 2021 e 2023, por causa da construção da Linha Rosa do Metro do Porto, que vai aumentar a oferta de transporte público na zona.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt