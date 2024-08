“Orgulhosa de ter sido a Hannah Montana”: Miley Cyrus é lenda da Disney

“Este prémio é dedicado à Hannah e a todos os seus fantásticos fãs leais, e a todos os que tornaram o meu sonho uma realidade”, celebrou a cantora no discurso de agradecimento.

Miley Cyrus é a mais recente lenda da Disney e a mais jovem de sempre. A cantora foi distinguida com a honra atribuída a personalidades que influenciaram a empresa. “Um pouco de tudo mudou, mas, ao mesmo tempo, nada mudou. Continuo aqui orgulhosa de ter sido a Hannah Montana”, declarou emocionada no discurso da cerimónia D23, no passado domingo, que também homenageou outras celebridades, como Harrison Ford, por A Guerra das Estrelas e Indiana Jones, ou Jamie Lee Curtis de Um Dia de Doidos.

Quando subiu ao palco para agradecer a honra, depois de ouvir pela voz de Lainey Wilson a canção Best of Both Worlds de Hannah Montana ─ uma adolescente que, durante o dia, tinha uma vida normal e, à noite, era uma estrela pop ─ confessou que tinha preparado dois discursos: “Um mais longo para a durona que é suposto ser; outro mais curto se ficar assustada.”

Apesar de não ter esclarecido qual foi o escolhido, era visível a comoção e o nervosismo na voz e no rosto da artista de Flowers, que recordou os primeiros dias de filmagens enquanto Hannah Montana, vinda de Nashville, no Tennessee, em 2005. “Definitivamente não fui criada num laboratório para ser uma criança da Disney”, lembrou, fazendo alusão a rumores sobre as crianças que trabalham na Disney.

Inicialmente não foi ela a escolhida para o papel por ser demasiado jovem, mas assim que voltaram a ligar aos pais, soube que “não queria mais nada”. E reavivou alguns episódios, como a primeira vez em que subiu ao palco enquanto Hannah Montana, em que foram oferecidos bilhetes para esse concerto num centro comercial. “Na realidade, era uma menina com uma peruca loira no centro comercial com um grande sonho. Mas no meu coração era a Hannah Montana e tinha tanto orgulho em sê-lo.”

A personagem de Hannah Montana, série que terminou em 2011, marcou uma geração e a carreira da própria Miley Cyrus, que demorou a descolar-se da imagem da Disney. “De muitas formas, este prémio é dedicado à Hannah e a todos os seus fantásticos fãs leais, e a todos os que tornaram o meu sonho uma realidade. Para citar a própria lenda, 'Esta é a vida'”, terminou, perante uma plateia de 12 mil pessoas em Anaheim, na Califórnia, onde foi criada a Disney.

Foto Os homenageados: Angela Bassett, David Cameron, Joe Rhode, Miley Cyrus, Frank Oz, Harrison Ford, Mark Henn, Jamie Lee Curtis, James L. Brooks, Kelly Ripa, Colleen Atwood e Martha Blanding REUTERS/Mario Anzuoni

Subiu, ainda, ao palco Harrison Ford que se confessou “muito contente e um pouco envergonhado” por receber a distinção aos 82 anos. “Tenho o privilégio de ser um contador de histórias”, frisou, agradecendo a todas as pessoas com quem já teve oportunidade de trabalhar.

Já Jamie Lee Curtis mostrou-se emocionada ao ser apresentada por Lindsay Lohan, com quem contracenou em Um Dia de Doidos, que terá uma nova versão em 2025. “A verdade é que as lendas não se formam. Elas são criadas quando são nutridas e educadas”, frisou, referindo-se a todos os 14 homenageado, incluindo a actriz Angela Bassett, a primeira guia negra do parque de diversões DisneyLand, Martha Blanding, ou o realizador James Cameron.