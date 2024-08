Das medalhas olímpicas ao tricô: Tom Daley vai juntar-se ao clube dos reformados

Tom Daley só tem 30 anos, mas a carreira olímpica foi mais de metade da sua vida. Tinha apenas 14 anos quando se estreou em Pequim e, desde então, tornou-se um dos atletas mais mediáticos do Reino Unido com cinco medalhas olímpicas nos saltos para a água. A carreira terminou em Paris com Daley a anunciar a reforma nesta segunda-feira e a justificar que se quer dedicar à família. “Acho que é sempre difícil despedirmo-nos do nosso desporto. Há muitas coisas para processar, mas é a altura certa. Este ano pareceu-me um bónus”, declarou, emocionado, numa entrevista à BBC. Eis cinco coisas a saber sobre Tom Daley.

